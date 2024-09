Dataprev abre concurso com 236 vagas e formação de cadastro reserva; veja como se inscrever

A Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, está com inscrições abertas para seu novo concurso público. O certame ocorrerá com o objetivo de preencher 236 vagas e a formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de outubro neste link. A organização da seleção é da FGV (Fundação Getúlio Vargas), conforme edital do concurso publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta.

A validade do concurso é de dois anos contados a partir da data de homologação do resultado final podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Do total de postos, 5% serão destinados a pessoas com deficiência e 20% serão reservadas para candidatos pretos e pardos.

O edital prevê vagas para todas as unidades da empresa, localizadas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas em todo o território nacional.

Por Acreonline.net

