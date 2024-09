Cruzeiro reformulou elenco na janela de transferências; saiba chegadas e saídas

Entre os clubes da elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro é um dos times que mais se movimentou na janela de transferências do meio de temporada, fechada nesta terça-feira (3/9). Ao todo, foram sete jogadores contratados e 12 que deixaram a Toca da Raposa, entre vendas e empréstimos.

O primeiro movimento, talvez o mais bombástico, aconteceu antes do período, em maio, assim que Pedro Lourenço comprou o clube. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o goleiro Cássio rescindiu contrato e fechou com o Cruzeiro, numa chegada triunfal a Belo Horizonte.

Além dele, houve outros reforços de peso, de atletas brasileiros que estavam atuando na Europa: Walace, Matheus Henrique e Kaio Jorge. Ao todo, a SAF celeste desembolsou cerca de R$ 200 milhões nas compras, além de elevar a folha salarial em cerca de R$ 5 milhões, chegando a R$ 17 milhões por mês.

Com relação aos egressos, a diretoria realizou uma ‘limpa’ no plantel, se desfazendo de jogadores que não brigavam pela titularidade e que perderam espaço com as chegadas. Movimento indica que o nível técnico do elenco se elevou.

Chegadas

Cássio (goleiro): rescindiu com o Corinthians; assinou até maio de 2027

Jonathan Jesus (zagueiro): comprado do Ceará; assinou até junho de 2029

Walace (volante): comprado da Udinese; assinou até dezembro de 2028

Fabrizio Peralta (volante): comprado do Cerro Porteño; assinou até junho de 2029

Matheus Henrique (meio-campista): comprado do Sassuolo; assinou até junho de 2029

Lautaro Díaz (atacante): comprado do Independiente del Valle; assinou até junho de 2028

Kaio Jorge (atacante): comprado da Juventus; assinou até dezembro de 2028

Saídas

Neris (zagueiro): vendido ao Vitória

Lucas Oliveira (zagueiro): emprestado ao Kyoto Sanga até dezembro de 2024

Helibelton Palacios (lateral-direito): emprestado ao Sport até dezembro de 2024

Filipe Machado (volante): vendido ao Vitória

José Cifuentes (volante): devolvido ao Celtics

Paulo Vitor (atacante): vendido ao Portimonense

João Pedro (atacante): emprestado ao Mirassol até abril de 2025

Robert (atacante): emprestado ao Copenhagen até junho de 2025

Matheus Davó (atacante): emprestado ao América até dezembro de 2024

Rafael Bilu (atacante): rescindiu contrato e assinou com o CRB

Stênio (atacante): vendido ao Karpaty Lviv

Rafael Elias (atacante): emprestado ao Kyoto Sanga até dezembro de 2024

Por Gabriel Moraes- o tempo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram