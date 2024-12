Cruzeiro do Sul Sedia Primeiro Campeonato de Mentiras e Tiro de Baladeira

Neste domingo (22), Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, receberá competições inusitadas: o Campeonato de Tiro de Baladeira e o Campeonato da Mentira, organizados pelo empresário Antônio Edson da Silva Guimarães. O evento, que ocorre no Restaurante Sabor da Floresta, na BR-364, entre os rios Crôa e Lagoinha, promete diversão e premiação total de R$ 340.

No Campeonato da Mentira, os participantes disputarão o prêmio de melhor “causo”. O júri premiará as três mentiras mais criativas com R$ 50, R$ 20 e R$ 15, respectivamente. Já no Festival de Tiro de Baladeira, os competidores terão que acertar alvos a 20 metros. Os quatro melhores atiradores receberão prêmios entre R$ 100 e R$ 25.

Edson explica que o objetivo do evento é proporcionar lazer, reunir amigos e resgatar o hábito de contar histórias, unindo gerações em um momento de diversão. “Queremos trazer boas gargalhadas e resgatar os tempos em que as pessoas conversavam sem celular”, disse ele.

Por AcreOnline.net

