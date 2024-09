Cruzeiro do Sul: MPAC e parceiros promovem ações voltadas ao fortalecimento de comunidades tradicionais

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente de Cruzeiro do Sul, com o apoio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), atendeu, em parceria com outras instituições, 11 comunidades rurais com atividades voltadas ao fortalecimento de comunidades tradicionais.

A ação, realizada em colaboração com a Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Cruzeiro do Sul, apresentou políticas públicas voltadas ao fortalecimento comunitário, geração de renda e segurança alimentar, com foco em mulheres, jovens, agricultura familiar e extrativismo.

Entre os programas apresentados, destacou-se o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que incentiva a agricultura familiar e atividades sustentáveis, promovendo a inclusão social e econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade. O PAA visa garantir o acesso à alimentação adequada para quem enfrenta insegurança alimentar, valorizando produtos locais e incentivando o consumo da agricultura familiar. Além disso, o programa apoia o abastecimento alimentar, a formação de estoques para cooperativas e fortalece os circuitos de comercialização regional.

Outro destaque foi a Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio), que assegura preço mínimo para 17 produtos extrativistas, como açaí, buriti e murmuru, promovendo a conservação ambiental e a geração de renda para populações tradicionais.

A ação percorreu mais de 700 km entre os dias 10 e 12 de setembro de 2024, alcançando aproximadamente 250 pessoas. Ao final de cada encontro, foi promovido um diálogo reflexivo sobre as necessidades locais, com a proposição de capacitações e projetos futuros.

Agência de Notícias do MPAC

