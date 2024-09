Criminosos invadem casa e executam jovem a tiros no AM

Felipe Eduardo da Silva Medeiros, 20, foi executado a tiros após ter a casa invadida por criminosos na tarde desta quarta-feira (4), na rua 11, no Jardim Mauá, no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a equipe foi acionada para atender a ocorrência por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar no local, os policiais encontraram o jovem morto no quintal da casa com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo.

Ainda segundo as informações, a mãe da vítima relatou que os criminosos pularam o muro de sua casa em busca de Felipe, alguns pertences e armas de fogo. Após reconhecer o jovem, os suspeitos o arrastaram para o quintal da residência e o executaram com cerca de oito tiros.

Ainda segundo o relato da mãe da vítima, o jovem já teve envolvimento com o tráfico de drogas, no entanto, havia deixado o mundo do crime.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Fonte: D24AM

