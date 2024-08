Criminosos disfarçados de militares do exército rendem família de falecido médico e roubam carro no interior do Acre

Na última quarta-feira, 31, a residência da viúva do Dr. Correia, um médico renomado da cidade que faleceu no mês passado, foi invadida por homens armados. O crime ocorreu no início da noite, por volta das 18h, no Bairro do Formoso, em Cruzeiro do Sul.

Os criminosos, vestidos com roupas do Exército Brasileiro e usando máscaras descartáveis, renderam uma senhora idosa e seu neto de 14 anos. O delegado Adan Ximenes relatou detalhes da ocorrência: “Dois indivíduos trajando roupas do Exército Brasileiro, usando também aquelas máscaras descartáveis, adentraram a uma residência, renderam uma senhora idosa e o seu neto adolescente de 14 anos.”

Durante a ação criminosa, os invasores roubaram um veículo Hyundai HB20, pertencente à idosa, e fugiram do local. As autoridades foram acionadas imediatamente, e as investigações começaram ainda na noite do crime. “As investigações iniciaram ainda ontem à noite. Temos várias linhas de investigação em relação aos indivíduos e várias informações”, afirmou o delegado Ximenes.

Os criminosos utilizaram as roupas do Exército para não chamar a atenção, mas acabaram atraindo mais atenção devido à gravidade do ato. “O que chama atenção é que essa residência fica próxima ao quartel do BIS. Eles estavam utilizando a roupa do Exército justamente para enganar as pessoas e não chamar atenção, mas fizeram o contrário, estão chamando muita atenção”, explicou o delegado.

A Polícia Militar localizou o veículo roubado ainda na noite de quarta-feira, abandonado pelos criminosos. O carro foi levado para a delegacia, onde será periciado para coletar material genético ou qualquer outra evidência que possa ajudar na identificação dos suspeitos. “O veículo foi localizado ontem pela Polícia Militar, porque tinha sido abandonado pelos indivíduos. Já se encontra aqui na delegacia e já determinei a feitura de perícia para que a gente colete material genético, qualquer coisa que estiver dentro do veículo”, completou Ximenes.

As autoridades estão empenhadas em localizar os responsáveis pelo crime e garantir que eles sejam levados à justiça. “Advirto esses indivíduos que vamos encontrá-los. Por enquanto, que ainda estão em liberdade, podem comemorar, mas nós vamos localizá-los e logo estarão presos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul”, concluiu o delegado.

Redação Juruá Online

