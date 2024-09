Criminoso procurado por roubo e estupro é preso após confronto com a Polícia Civil no bairro Boa União, em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), realizou uma operação que resultou na prisão de L.R.A., de 23 anos, criminoso com uma longa ficha criminal, incluindo roubo e estupro. Durante o cumprimento de dois mandados de prisão, L.R.A. foi alvejado após apontar uma arma de fogo para um policial civil durante uma abordagem na rua Fares Fegali, no bairro Boa União.

Criminoso de 23 anos, procurado por roubo e estupro, é preso após confronto com a Polícia Civil no bairro Boa União. Foto: cedida.

O criminoso estava foragido e havia fugido da equipe da DCORE por três vezes anteriormente. Ele utilizava uma motocicleta modelo Biz, de cor cinza e placa NZX-6402, que já havia sido identificada em assaltos recentes. As vítimas, todas mulheres, eram abordadas em ruas desertas, onde o criminoso aproveitava a vulnerabilidade das mesmas.

Segundo os investigadores da Delegacia de Investigação Criminal (DEIC), L.R.A. já havia sido preso em 2021 após roubar e estuprar uma dentista. Condenado pelo crime, ele cumpriu parte da pena em regime fechado e posteriormente progrediu para o regime semiaberto, utilizando uma tornozeleira eletrônica. No entanto, em 2024, ele voltou a cometer crimes, todos contra mulheres, e em locais ermos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito abordava vítimas em ruas desertas, utilizando violência para cometer roubos. foto: cedida.

“Após ser identificado em seis ocorrências de roubo e reconhecido pelas vítimas, a polícia representou pela prisão de L.R.A., obtendo dois mandados. Em uma das ações, a roupa e a motocicleta usadas em um dos assaltos foram apreendidas, reforçando as provas contra ele. No entanto, o criminoso conseguiu fugir e cortou a tornozeleira eletrônica”, explicou o delegado titular da DCORE, Leonardo Santa Bárbara.

A autoridade policial ressalta que na operação realizada na terça-feira, os policiais localizaram L.R.A. novamente, desta vez utilizando outra moto, também envolvida em crimes. Durante a abordagem, ele simulou estar armado e que iria sacar uma arma, foi quando acelerou a motocicleta em direção aos agentes. Diante do risco iminente, um dos policiais reagiu e disparou dois tiros, que atingiram o criminoso na perna esquerda e na região da tíbia e fíbula, ferindo-o sem gravidade.

Motocicleta usada em diversos assaltos contra mulheres foi apreendida durante a operação que resultou na prisão do criminoso. Foto: cedida.

L.R.A. foi encaminhado sob custódia para receber atendimento médico e, posteriormente, será transferido para a Delegacia de Plácido de Castro, onde ficará à disposição da Justiça. A moto utilizada nos roubos foi apreendida pela polícia.

Com a prisão de L.R.A., a Polícia Civil acredita ter retirado de circulação um dos criminosos mais perigosos envolvidos em roubos e violência contra mulheres na capital acreana. As investigações continuam para apurar a participação de outros possíveis envolvidos e garantir a justiça para as vítimas.

Por Marcelo Torres- PC

