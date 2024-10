Crime bárbaro: mulher é agredida até a morte na Cidade do Povo

Uma usuária de entorpecentes, identificada apenas como Maria, foi espancada até a morte na noite deste domingo (13), em uma área de mata no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Maria foi encontrada caída dentro de uma área de mata que dá acesso ao Ramal da Castanheira, por dentro da Cidade do Povo, após ter sido brutalmente agredida com ripas e terçado nos peitos, nas costas e na cabeça, chegando a ter o crânio fraturado em vários lugares, com exposição de ossos. A vítima também teve as pernas e os braços quebrados.

Moradores da região, ao ouvirem os gritos, demoraram um tempo para verificar o que estava acontecendo e, em seguida, pediram ajuda ligando para a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado.

Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e, devido ao agravamento do quadro clínico da paciente, foi necessário realizar uma reanimação ainda no local, mas, infelizmente, a mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória devido aos ferimentos, e o processo de reanimação com massagens cardíacas foi iniciado. Após 15 minutos de procedimentos, a paciente não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O corpo da mulher foi encaminhado na própria ambulância do Samu ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A Polícia Militar não foi acionada. O caso será inicialmente investigado pelos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte: ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram