Jovem tem pernas e braços quebrados em Rio Branco

Um jovem identificado como Santiago Souza foi sequestrado por bandidos e levado amarrado para km 5 do Ramal Quixadá, na região do São Francisco, na zona rural de Rio Branco. Chegando ao local sofre uma tortura violenta seus agressores lhe deixaram com as duas pernas e os dois brações quebrado além de desferirem vários golpes no seu corpo com uma enxada que foi encontrada no loca.

Os agressores só pararam pôquer a vitima se fez de morto em seguida fugiram e populares que passaram no local viram ele sangrando e acionaram o serviço móvel de urgência e emergência samu que prestou socorro e levou Santiago para o pronto socorro.

A policia esta investigando e tentando perder os acusados.

Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram