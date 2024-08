Criança é atingida no olho durante briga de casal em Sena Madureira

Na tarde desta quinta-feira,1, uma briga de casal no município de Sena Madureira, especificamente no bairro Pista, no beco do Adriano, terminou de forma trágica ao atingir uma criança. Segundo informações recebidas pela nossa reportagem, o casal não identificado envolveu-se em uma discussão acalorada.

Testemunhas relataram que durante a briga, a mulher pegou uma ripa com a intenção de agredir o rival, e sem quere acabou atingindo o rosto de uma criança que estava próxima ao casal. Imediatamente após o incidente, a criança foi levada ao pronto-socorro, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

A polícia foi acionada e deverá investigar o caso para determinar as circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram