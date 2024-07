Criança de 2 Anos morre vítima de descarga elétrica em Cruzeiro do Sul

Uma tragédia aconteceu na noite da última sexta-feira, 19, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul. A pequena Eliza Vitória Holanda de Jesus, de 2 anos, morreu vítima de descarga elétrica enquanto brincava.

De acordo com informações apuradas pelo ac24horas, a mãe da menina, que mora sozinha com seus dois filhos, havia saído para trabalhar e deixado as crianças em casa. A criança teria segurado um fio da bomba d’água de uma cisterna embaixo da residência e sofreu a descarga elétrica fatal.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas deu entrada na unidade sem vida.

De acordo com testemunhas, um vizinho teria presenciado o ocorrido, prestou os primeiros socorros à criança e em seguida a transportou para a UPA em uma motocicleta. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Por Sandra Assunção/ac24 Horas

