Corrida do Gefron leva centenas de corredores para as ruas da capital

A capital acreana foi palco de uma corrida que reuniu centenas de servidores da segurança pública do Acre, na manhã deste domingo, 24. A prova marcou o início das comemorações pelo aniversário de 5 anos do Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron/AC), um evento que simbolizou não apenas a celebração, mas também a união e a força da segurança pública no estado.



O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, ressaltou a importância do Gefron e da confraternização entre os profissionais da segurança. “O Gefron representa uma resposta estratégica aos desafios que enfrentamos em nossa geografia, onde fazemos fronteira com países conhecidos por atividades ilícitas. Esta corrida é uma oportunidade de confraternização e fortalecimento dos laços entre os membros das forças de segurança, mostrando que estamos juntos na missão de proteger nosso estado”, disse.



Homenagem aos vencedores

A corrida também foi um espaço para homenagear os vencedores. Na categoria feminina dos 5 km, o lugar mais alto do pódio foi conquistado por Vânia Pinheiro, veterana na prática de corrida de rua. “Estou muito feliz por essa conquista! A corrida é uma forma de cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, de celebrar a união entre os profissionais da segurança. É gratificante ver tantos colegas juntos, lutando pela mesma causa”, disse Vânia.



Outra servidora que participou da prova foi Camila Rocha, do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). Ela expressou a emoção que sente ao participar de corridas. “Cada corrida é uma nova experiência e uma oportunidade de superação. É emocionante ver tantos colegas juntos, todos comprometidos com a segurança do nosso estado. A corrida une e fortalece nosso espírito de equipe.”



Rodrigo Matos, agente da Polícia Civil, destacou que esta foi sua primeira corrida pelo Gefron. “Estou muito animado por fazer parte deste evento. A corrida é uma paixão que tenho e poder correr ao lado de colegas do Gefron traz um significado especial. Espero participar de mais eventos como este, que promovem a integração entre nós”, comentou Rodrigo.



O coordenador do Gefron, Assis dos Santos, também compartilhou sua visão sobre o evento. “O significado especial desta corrida é a palavra integração. Estamos celebrando cinco anos de um grupo que simboliza a união de todas as forças de segurança. Esta corrida é uma forma de fortalecer nossos laços e reafirmar nosso compromisso em combater a criminalidade no Acre. Estamos aqui para trabalhar em conjunto e fazer a diferença”, disse.

A corrida do Gefron não apenas celebrou os 5 anos de existência do grupo, mas também reforçou a importância da integração entre os profissionais de segurança, mostrando que a união é fundamental no enfrentamento dos desafios que o Acre enfrenta.

Ana Paula Xavier-Agência de Notícias do Acre

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

