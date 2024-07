Correios anunciam PDV e Concurso público com mais de 3 mil vagas em todo Brasil; Saiba mais!

Expectativa é que os novos contratados possam integrar a equipe até dezembro deste ano

Os Correios anunciaram o lançamento de um Programa de Desligamento Voluntário (PDV), conforme declarado pelo presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, que afirmou ser uma demanda interna dos funcionários da estatal.

A inciativa tem como objetivo reestruturar e ampliar o quadro de pessoal. O PDV é destinado aos empregados ativos que atendam aos critérios estabelecidos, como idade mínima de 55 anos, tempo de serviço de pelo menos 25 anos nos Correios e período específico de remuneração nos últimos 60 meses.

Segundo a empresa, o PDV visa adequar o quadro de funcionários às necessidades operacionais da empresa, que enfrenta uma defasagem estimada entre quatro mil e cinco mil cargos. Inicialmente, as vagas serão prioritariamente direcionadas aos carteiros, responsáveis por cobrir todas as localidades do país.

Concurso Público

Além do PDV, os Correios confirmaram a realização de um concurso público para o preenchimento de 3.200 vagas, com foco principal na função de carteiro. Este será o primeiro processo seletivo realizado pela empresa desde 2011.

O edital está previsto para ser publicado em agosto, com a intenção de fortalecer a capacidade de entrega da estatal.

A expectativa é que os novos contratados possam integrar a equipe até dezembro deste ano, contribuindo para a melhoria dos serviços de distribuição e ampliando a cobertura dos pontos de entrega em todo o território nacional.

O programa de desligamento voluntário ainda aguarda aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), antes de sua implementação efetiva.

