Correio alerta contra golpe da “encomenda presa na alfândega”

Bandidos enviam mensagens falsas dizendo que encomenda necessita do pagamento de taxas para ser liberada. Cuidado!

Um novo golpe tem enganado vários brasileiros recentemente e envolve encomendas que a pessoa aguarda receber em casa através dos Correios.

Acontece assim: você fez uma compra em um site internacional e espera ansioso pela chegada de sua encomenda. Até que um dia você recebe um SMS dos Correios dizendo que o pedido foi retido pela fiscalização aduaneira e, para ser liberado, precisa do pagamento de uma taxa.

Mensagem via SMS ou WhatsApp

De acordo com os Correios, as mensagens também estão sendo disparadas por WhatsApp e, por isso, a empresa registrou uma denúncia formal à Meta, dona do aplicativo de mensagens. A mensagem é enviada por um número de apenas cinco dígitos – assim como contas oficiais de empresas no Brasil.

“CORREIOS: Seu pedido foi temporariamente retido. Para saber mais, clique no link” ou “Informamos que seu pedido foi barrado pela fiscalização alfandegária. Para mais informações, acesse”, diz o texto da mensagem.

Se o usuário clicar no link, ele é direcionado a um site falso, com elementos visuais iguais aos da página oficial. O site faz com que o internauta confira o status de seu pedido sem digitar o número de rastreio e o direciona para a página de pagamento.

Na nova aba, o usuário insere dados como nome completo, CPF, e-mail, telefone e CPF. Com as informações, os golpistas emitem um QR Code e dão o prazo de três dias para o pagamento.

Trata-se de um golpe!!

Se você fez uma compra internacional e recebeu alguma mensagem informando que sua encomenda ficou retida, confira em www.correios.com.br as informações de seu pedido utilizando o código de rastreio.

Como evitar este golpe

Os Correios recomendam que os clientes usem o aplicativo oficial para acompanhar as entregas, já que o software permite rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços.

Também é indicado conferir o site e os perfis nas redes sociais para obter informações oficiais. Em caso de dúvidas, os clientes devem acionar a Central de Atendimento, pelos números 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades); ou utilize o Fale Conosco, no site dos Correios.

Por Ana Luzia Rodrigues Jornal Contabil

