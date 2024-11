Corpo encontrado no Rio Acre segue sem identificação

A Polícia Civil do Acre (PCAC), através do Departamento de Polícia Científica (DPC) e Instituto Médico Legal (IML), ainda não conseguiu identificar o corpo de um jovem adulto do sexo masculino encontrado nas águas do Rio Acre, próximo à Ponte Metálica, em Rio Branco, na última segunda-feira, 11.

O corpo possui uma tatuagem no antebraço direito com a palavra “fé” e um rosário, além de outra tatuagem na coxa direita, que não pôde ser identificada devido ao avançado estado de decomposição. Inicialmente, suspeitava-se que o corpo fosse de uma mulher, mas essa hipótese já foi descartada.

O diretor do IML, Ítalo Maia, pediu que familiares com entes desaparecidos ou que reconheçam a descrição da tatuagem entrem em contato para ajudar na identificação.

Com informações da Polícia Civil

