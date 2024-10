Corpo encontrado no interior do Acre boiando no rio é identificado pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul identificou o corpo encontrado por pescadores flutuando no rio Juruá, na última quinta-feira (24), como sendo de Francisco Maicon Costa da Silva, de 39 anos, morador do bairro Cumaru. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas e uma lesão na cabeça, o que levantou suspeitas de execução.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela investigação, afirmou que o corpo estava na água há mais de 36 horas e que tudo indica se tratar de um homicídio. A polícia já está trabalhando para identificar os autores do crime.

Por Acreonline.net

