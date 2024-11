Corpo em decomposição é encontrado preso em balseiros na ponte Juscelino Kubitschek, em Rio Branco

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado preso nos balseiros sob a ponte Juscelino Kubitschek, na tarde desta segunda-feira, 11. A descoberta foi feita por populares que transitavam pela ponte metálica e avistaram o corpo preso na estrutura de madeira flutuante.

De acordo com informações da Polícia Militar, que foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), uma equipe do 2º Batalhão foi deslocada ao local e confirmou a presença do corpo. Após a constatação, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal (IML) para o resgate.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), também esteve no local e acompanhou os procedimentos de retirada do corpo. Informações preliminares indicam que se trata de uma mulher, encontrada sem roupas.

Equipes de perícia criminal realizaram a análise inicial na área, enquanto agentes de necropsia removeram o corpo para a sede do IML, onde será submetido a exames para identificação e determinação da causa da morte.

O caso segue sob investigação da DHPP, que aguarda laudos para esclarecer as circunstâncias da morte e confirmar a identidade da vítima.

Notícias da Hora

