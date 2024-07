Corpo em decomposição é encontrado com mordaça e sem olhos

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS)

Um corpo do sexo masculino, em avançado estado de decomposição foi encontrado nesta sexta-feira (12), em uma chácara/balneário, no beco Alfazema, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense. A vítima trajava somente uma bermuda, e estava sem os olhos, com mordaça e mãos amarradas.

De acordo com informações da Polícia, o homem foi encontrado por funcionários do local. Não há informações sobre a identidade da vítima. O homem que trajava somente uma bermuda, estava com uma mordaça, as mãos amarradas e sem os olhos.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram