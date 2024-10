Corpo de recém-nascido é encontrado em meio ao lixo em aterro sanitário de SC

Na manhã da última terça-feira (1°), o corpo de um recém-nascido foi encontrado em um aterro sanitário na estrada geral de Horizolândia, área rural de Curitibanos.

A descoberta foi feita por funcionários de uma empresa de reciclagem durante a triagem do material por volta das 9h.

O bebê estava entre os resíduos, e a causa da morte ainda é desconhecida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que possam auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil está conduzindo as apurações para identificar os responsáveis, mas, até o momento, não há pistas sobre a autoria ou as motivações do crime.

