Corpo de pescador é encontrado no Rio

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Antônio, de 47 anos, no rio Juruá, próximo à Comunidade União, no município de Guajará-AM, após buscas. Antônio desapareceu no domingo, 21, enquanto pescava com amigos.

Uma guarnição de mergulhadores foi deslocada ao local para realizar a operação de busca. A irmã da vítima acompanhou a equipe até o ponto de desaparecimento, a cerca de 20 minutos de navegação do Porto de Guajará.

As buscas começaram com um mergulho de reconhecimento, seguido por um padrão sistemático de busca. Após várias horas de trabalho, o corpo de Antônio foi encontrado em avançado estado de decomposição, identificado pela arcada óssea. O corpo foi levado ao Hospital Regional, onde o médico plantonista emitiu o atestado de óbito.

Entre janeiro e julho de 2023, o Corpo de Bombeiros realizou 16 buscas de bens e 8 buscas de cadáveres, sendo 3 delas em Guajará.

