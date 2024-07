Corpo de Mulher é Encontrado em Chamas no Segundo Distrito de Rio Branco

Em menos de 24 horas, um segundo corpo humano foi encontrado na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Desta vez, trata-se de uma mulher ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado em chamas na madrugada desta segunda-feira (1), na Travessa Dois Irmãos, bairro Canaã.

Segundo moradores, um carro não identificado entrou na travessa e logo saiu, deixando algo em chamas. Ao se aproximar, os populares descobriram o corpo de uma mulher enrolado em uma lona parcialmente queimada, prática conhecida como “microondas” entre criminosos. A Polícia Militar do 2° Batalhão e o Corpo de Bombeiros foram acionados, apagando as chamas do cadáver.

A área foi isolada para a perícia em criminalística. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e identificação. O corpo apresentava lesões na cabeça, possivelmente por disparos de arma de fogo. O caso é tratado como parte da guerra entre organizações criminosas e está sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No dia anterior, um caso semelhante ocorreu no Loteamento Fahart, onde Jefferson Lima da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto próximo a um carro em chamas, com sinais de tortura. Ambos os casos estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

Por AcreOnline.net

Com informações Contilnet

