Corpo de jovem indígena é encontrado em lixão no interior do Acre

O corpo do jovem indígena Alisson Meireles Jaminawa, de 18 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 24, em um lixão no município de Assis Brasil, no Acre. O corpo foi localizado por um catador que, ao recolher materiais no local, acionou moradores, que por sua vez informaram a Polícia Militar.

Alisson estava desaparecido há dois dias, e sua família já havia registrado o desaparecimento na delegacia. O jovem, que era membro da facção Bonde dos 13 e tinha passagens por furto e envolvimento com o tráfico de drogas, foi encontrado com marcas de facadas no peito e nas costas.

A área foi isolada pela PM e a Polícia Civil, juntamente com a perícia, esteve no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para exames cadavéricos. A polícia suspeita que o crime tenha sido um acerto de contas entre facções criminosas, e o caso está sendo investigado.

Com informações da contilnet

