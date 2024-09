Corpo de Idosa é Encontrado em Decomposição Após Seis Meses: Filha diz para vizinhos: “ela vai ressuscitar”

Um caso chocante ocorreu no bairro Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde o corpo de Maria Auxiliadora de Andrade Santos, de 75 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de sua própria casa. O corpo estava trancado no local há cerca de seis meses, após seu falecimento em 28 de março. A descoberta foi feita no último sábado (7), quando a filha da idosa, de 50 anos, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para si mesma, relatando dores no peito.

Ao chegar à residência, a equipe médica sentiu um forte odor e, ao investigar, encontrou o corpo trancado em um quarto. A filha, que é evangélica, afirmou que acreditava na ressurreição da mãe por meio de orações e, por isso, manteve o corpo na casa. Ela rezava diariamente na esperança de um milagre. A situação só foi descoberta após a filha procurar ajuda médica.

