Corpo de homem é encontrado em terreno abandonado no 2º Distrito de Sena Madureira

Na manhã desta terça-feira, 12 , moradores do bairro Niterói, no 2º Distrito de Sena Madureira, encontraram o corpo de um homem em um terreno abandonado. A descoberta foi feita após relatos de tiros ouvidos durante a madrugada, o que gerou pânico na comunidade. Muitos moradores, temendo pela segurança, preferiram não sair de suas casas até o amanhecer.

O corpo foi encontrado caído próximo a uma cerca e, segundo os populares, já sem sinais vitais. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram rapidamente acionadas para investigar o caso. As autoridades ainda estão apurando as circunstâncias da morte e se há de fato conexão com os disparos ouvidos durante a madrugada.

O caso agora segue sob investigação, enquanto a comunidade aguarda mais esclarecimentos sobre o ocorrido.

Acreonline.net

