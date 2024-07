Na madrugada deste domingo (30), a Polícia Militar encontrou o corpo de um homem em um carro carbonizado no Loteamento Fahart, em Rio Branco.

Durante um patrulhamento em uma área de mata, a PM avistou chamas e descobriu o veículo queimado. Próximo ao carro, os policiais encontraram o corpo do homem, com a boca amordaçada e os braços amarrados, indicando sinais de violência.

As autoridades estão investigando o caso para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.

Por Acreonline.net

