Corpo de Homem Desaparecido é Encontrado em Cova Rasa no interior do Acre

Na manhã da última sexta-feira, 5 de julho, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul encontrou o corpo de um homem que estava desaparecido há alguns dias. O cadáver foi localizado em uma cova rasa no mutirão do bairro Cruzeirão.

A descoberta foi feita após a família da vítima, que já estava em busca de informações sobre o seu paradeiro, encontrar um local suspeito e acionar as autoridades.

Ao chegar ao local indicado, a Polícia Militar confirmou que se tratava de um corpo humano. A polícia trabalha com a hipótese de execução e está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.

Por AcreOnline.net

Foto Giro Acreano

