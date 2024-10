Corpo de criança desaparecida é encontrado por bombeiros dentro de rio no interior do Acre

O corpo de uma criança de três anos desaparecida desde o sábado (5) foi encontrado por bombeiros na manhã deste domingo (6) no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a criança desapareceu por volta das 18h30 do sábado, quando os militares foram acionados. As buscas começaram ainda naquela noite.

Seis bombeiros, incluindo mergulhadores, fizeram buscas por cerca de 100 metros do rio, mas não encontraram a criança e encerraram a procura por conta do horário.

As buscas recomeçaram às 6h de domingo e continuaram até às 9h30, quando avistaram o corpo boiando próximo a uma margem do Rio Juruá, a cerca de 300 metros do local do desaparecimento.

O corpo foi retirado do rio e levado ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Por g1 AC

