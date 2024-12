Corinthians vota impeachment de Augusto Melo nesta segunda

O Conselho Deliberativo do Corinthians votará, nesta segunda-feira (2), o impeachment do presidente Augusto Melo. Dessa forma, será um dos dias mais importantes na história da política do Timão. O pleito está marcado para às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, a sede social do Alvinegro.

A votação, vale lembrar, seria na quinta-feira (28/11). No entanto, ela o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, adiou após uma reunião com a Polícia Militar. Afinal, a sede do Timão estava aberta para sócios e, inclusive, recebeu um jogo de basquete. Já nesta segunda, o Parque São Jorge ficará aberto para conselheiros.

Mais sobre o impeachment

Augusto Melo foi eleito presidente para o triênio 2024/2026. Ele passará pelo processo de impeachment por conta da condução do processo do ex-patrocínio da VaideBet. A relação entre Corinthians e a patrocinadora começou a estremecer em maio, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade no repasse da comissão pela intermediação do acordo entre a casa de apostas e o clube.

Assim, o contrato gerou uma série de questionamentos internos e externos no Corinthians, sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do clube. Isso fez com que Sérgio Moura, diretor de marketing do Timão, pedisse afastamento até o fim das investigações sobre o caso.

Aliás, o clube e a ex-patrocinadora confirmam que foi estabelecido, em contrato, o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissão à Rede Social Media Design, o equivalente a 7% do valor total da parceria. A empresa pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que trabalhou na campanha de Augusto Melo à presidência.

O imbróglio gerou um mal-estar no clube e alguns diretores também pediram para deixar o cargo. Assim, no dia 7 de junho, a VaideBet e o Corinthians anunciaram a rescisão de contrato.

O processo de votação

A votação será feita no modelo de maioria simples. Ou seja, contando apenas os conselheiros que compareceram. Exemplo: se apenas 60 forem, o impeachment seguirá com 31 votos favoráveis, mesmo que todos os que não votaram sejam contra.

Caso o Conselho Deliberativo aprove o impeachment, o processo seguirá para a votação dos associados. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios. A expectativa é de que a grande maioria compareça à votação.

Augusto Melo se defende

O presidente do Corinthians postou uma carta aberta na última semana citando pontos positivos da sua gestão, como os pagamentos em dia e o “projeto Memphis”. Inclusive, Melo conta com apoio significativo de boa parte do elenco.

Além disso, Melo se apega à boa fase do Corinthians, que venceu os últimos sete jogos do Brasileirão. Assim, afastou qualquer chance de rebaixamento e já até se aproxima de uma vaga na Libertadores-2025. Por outro lado, o Timão foi eliminado por Flamengo e Racing nas Copas do Brasil e Sul-Americana, respectivamente.

Outro impeachment à vista?

Na última semana, o Conselho de Orientação Fiscal (CORI) pediu mais um processo de impeachment de Augusto Melo, já aceito pelo Conselho Deliberativo. Desta vez, a argumentação é de que o mandatário do Corinthians não apresentou algumas contas auditadas referentes ao segundo semestre deste ano. Esta nova eleição, porém, ainda não tem data marcada.

J0gada 10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram