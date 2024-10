Corinthians tem prazo para pagar multa e não perder Hugo Souza

A novela Hugo Souza ganhou mais um capítulo. O Corinthians ainda não pagou a multa pela utilização do goleiro na segunda e decisiva partida da semifinal da Copa do Brasil. As equipes ficaram no empate sem gols, e o Rubro-Negro se classificou para a decisão. De acordo com o contrato firmado pelos clubes, os paulistas precisam pagar R$ 500 mil aos cariocas a cada partida disputada pelo jogador entre eles.

O pagamento sempre precisa ser feito um dia depois do jogo. Nas últimas duas vezes que Hugo Souza enfrentou o Flamengo, o Corinthians acertou o valor no período previsto. No entanto, o Timão não transferiu os R$ 500 mil ao Rubro-Negro nesta segunda-feira, dia seguinte ao confronto da Copa do Brasil. Apesar disso, as partes não consideram que haja atraso.

No contrato entre os clubes, o Timão precisa realizar o pagamento nas 24 horas seguintes ao jogo, mas com carência de dez dias para a quitação da pendência. Caso isso não aconteça, o Flamengo precisa enviar uma notificação ao Corinthians pedindo para depositar o dinheiro em até cinco dias. Assim, calculando todo o período, os paulistas têm até o dia 6 de novembro para pagar os cariocas.

Caso o Corinthians atrase esse pagamento, ficará impedido de avançar na compra do goleiro. Assim, o Flamengo poderia renegociar o valor que estava estipulado em contrato de R$ 7,3 milhões por 50% dos direitos econômicos. O prazo para um acerto entre os clubes é 30 de novembro. Até lá, a negociação sai pelos valores previamente acertados. Caso não não entre em acordo e se mantenha interessado em Hugo Souza, o Timão precisará negociar da estaca zero a partir de 1º de dezembro.

A novela Corinthians, Flamengo e Hugo Souza

Recentemente, o Flamengo não aceitou a oferta do Corinthians para contratar Hugo Souza. A recusa se deve ao fato de o Timão ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Rubro-Negro a exigir garantias mais sólidas para a transação.

Contudo, mesmo com um valor estipulado no contrato de empréstimo, o Flamengo tem o direito de recusar o pagamento do Corinthians, justamente por conta desta dívida.

O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio. Contudo, o Flamengo alega que este acordo já está comprometido por conta de outra dívida. Assim, recusou a proposta do Corinthians.

É importante ressaltar que o Corinthians possui prioridade na compra do goleiro. Ele chegou no início do segundo semestre por empréstimo, com valor estipulado em US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões). Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, que deveria ser o sucessor de Cássio, mas acabou indo para o Nottingham Forest, onde atualmente é reserva. Desde sua estreia, o keeper tem se destacado, fechando o gol e se tornando um dos maiores ídolos da torcida.

