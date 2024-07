Corinthians perde para o Cruzeiro e segue em situação delicada no Brasileiro

O Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0 na tarde deste domingo, no Mineirão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota corintiana ficou marcada por falhas defensivas, que o letal ataque cruzeirense não perdoou. Com o revés, o Timão segue na zona de rebaixamento da liga nacional.

O Corinthians sofreu o primeiro gol logo nos primeiros instantes de partida, com Matheus Pereira, e viu o Cruzeiro ampliar nos acréscimos da primeira etapa, com Barreal. Na segunda etapa, Gabriel Verón deu números finais ao duelo disputado em Belo Horizonte.

Com a derrota, o Corinthians segue na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados. O Cruzeiro, por sua vez, subiu para a 6ª colocação, com 23 unidades.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). Já o Cruzeiro visita o Grêmio no mesmo dia, às 18h30.

O jogo

Com a torcida a seu favor, o Cruzeiro começou a partida pressionando o Corinthians. Aos dois minutos, Barreal arriscou e assustou o goleiro Matheus Donelli. Aos cinco, a Raposa abriu o placar com Matheus Pereira, que recebeu passe de Gabriel Veron, se antecipou à Félix Torres e finalizou com categoria.

O Cruzeiro abaixou as linhas de marcação com a vantagem, e o Timão passou a gostar do jogo. Aos 36 minutos, Rodrigo Garro recebeu com espaço pela esquerda e chutou perigo, obrigando o goleiro Anderson a fazer grande defesa. Aos 38, o Corinthians conseguiu o empate com Raniele, após passe de Cacá, mas foi assinalado impedimento após revisão do VAR.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Cruzeiro ampliou a vantagem com Barreal, que recebeu com espaço e finalizou de longa distância, “batendo” Donelli.

Segundo tempo

Logo ao três minutos do segundo tempo, o Cruzeiro chegou ao seu terceiro gol, com Gabriel Verón. O ponta recebeu cruzamento de Arthur Gomes e, sozinho, finalizou para o fundo das redes. Na jogada, Hugo tentou interceptar o passe, mas falhou.

Aos 17 minutos, o Corinthians quase descontou com Wesley, que recebeu passe em profundidade de Garro e arriscou com a perna esquerda para defesa de Anderson. Aos 21, foi a vez de Coronado finalizar da entrada da área, mas por cima da meta do goleiro cruzeirense.

Aos 28 minutos, Matheuzinho conseguiu cruzamento preciso para Cacá, que tirou muito de Anderson e errou o alvo. O Cruzeiro respondeu aos 31, com finalização de Matheus Pereira para defesa complicada de Matheus Donelli. Aos 40, foi a vez de Coronardo quase descontar para o Timão, com chute que raspou a trave dos mandantes.

Nos acréscimos, o Cruzeiro fez o quarto com Arthur Gomes, mas o VAR assinalou impedimento após revisão.

Por Gazeta Esportiva

