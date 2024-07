Corinthians goleia Calafate e segue 100% no Estadual

O Corinthians goleou o Calafate por 6 a 0 nesta sexta, 19, no ginásio Álvaro Dantas, e manteve os 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Estadual Feminino de Futsal. Raynara, Iza, Lorena, Iza, Tati e Maria Cristina (contra) anotaram para o Timão.

Sequência em Xapuri

A primeira fase do Estadual terá sequência neste sábado, 20, a partir das 19 horas, no ginásio municipal de Xapuri, com a partida entre Atlético Xapuriense x Veneza.

Por PHD Esporte Clube

Foto PHD

