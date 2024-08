Corinthians goleia Atlético em Xapuri e garante vaga na semifinal

O Corinthians goleou o Atlético Xapuriense por 5 a 0 no último sábado, 17, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Feminino. O Timão acreano voltou a liderança e tem a possibilidade de fechar a primeira fase com a melhor campanha.

Próxima rodada

A fase de classificação do Campeonato Estadual terá sequência na quinta, 22, com uma rodada dupla no Álvaro Dantas, a partir das 19 horas. Real Sociedade e Veneza disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Corinthians joga contra o Vila.

PHD

