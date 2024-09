Corinthians Fecha Parceria com Elétrica Area até 2025

O Corinthians firmou uma nova parceria com a empresa Elétrica Area, especializada em distribuição de materiais elétricos. Fundada por operários no bairro Bom Retiro, em São Paulo, a marca terá seu logo estampado na parte de trás da camisa, abaixo do número dos jogadores.

Este será o oitavo patrocinador no uniforme do clube, que já conta com patrocínios de Esportes da Sorte (posição máster), Ale (peito), Foxlux (barra), BMG (manga), Ezze Seguros (costas, acima dos nomes), UniCesumar (calção), além da Nike como fornecedora de material esportivo.

O valor do contrato não foi divulgado, e o espaço agora ocupado pela Elétrica Area pertencia ao Spani Atacadista na temporada anterior.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram