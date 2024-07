Corinthians estreia novos goleiro e técnico contra o Criciúma para tentar virada no Brasileirão

O torcedor do Corinthians vai poder colher, nesta terça-feira (16), as primeiras impressões sobre o técnico Ramón Díaz, escolhido para tentar tirar o time da zona de rebaixamento após a demissão de António Oliveira. A estreia do treinador argentino será contra o Criciúma em jogo marcado para as 21 horas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os corintianos tiveram de esperar três jogos após a saída de Oliveira para ter um comandante efetivo. Sob o comando interino de Raphael Laruccia, do sub-20, o time venceu o Vitória por 3 a 2, no sufoco, antes de ser dominado e derrotado por Cruzeiro e Vasco.

Ex-treinador do clube vascaíno, o qual deixou no mês de abril em meio a desentendimentos com a diretoria, Díaz assume o Corinthians com 12 pontos, em 17º lugar, primeira posição dentro da zona de rebaixamento. Após 17 rodadas, a equipe alvinegra ainda busca sua terceira vitória na competição.

”Temos possibilidade de remontar muito rápido e de lutar mais acima. Temos que sair rápido dessa situação, com muita dedicação e concentração”, disse o treinador em coletiva de apresentação na segunda-feira (15). “Precisamos de mais pressão, mais dedicação. Os jogadores estão trabalhando para melhorar. É preciso jogar de maneira diferente e ser bem agressivo.

”O clima fora de campo é de muita cobrança. Embora a maioria dos protestos efetuados tenha sido direcionada à gestão de Augusto Melo, a pressão chegou diretamente aos jogadores. Integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel foram ao CT Joaquim Grava, no sábado, e tiveram uma reunião com elenco e comissão técnica.

Durante o encontro, foi distribuída uma “cartilha” aos atletas. Em comunicado, a uniformizada disse que o texto apresenta “a história do Corinthians, nossos valores, a relação com a Fiel Torcida, exemplos de ex-jogadores a serem seguidos e o que não podem deixar de fazer ao vestir o manto alvinegro”.

Entre os presentes no encontro, estava Hugo Souza, goleiro que ainda não teve a oportunidade de mostrar seu futebol à torcida, mas que deve recebê-la nesta terça, no lugar de Matheus Donelli. Contratado para suprir as saídas de Cássio para o Cruzeiro e Carlos Miguel, para o Nottingham Forest, ele aguardava a abertura da janela de transferências para estrear.

O volante Alex Santana, ex-Athletico-PR, anunciado nesta segunda, teve o nome publicado no BID e, portanto, poderá fazer sua estreia. Também reforço desta janela, o zagueiro André Ramalho, vindo do PSV, da Holanda, já treina no CT, mas ainda não foi anunciado. Suspenso na rodada passada, Rodrigo Garro volta ao time.

Adversário desta terça, o Criciúma é um rival direto do Corinthians na briga contra o rebaixamento, mas não pode ser ultrapassado se perder, já que tem 17 pontos contra 12 dos corintianos. A equipe comandada por Claudio Tencati é instável. Mesmo assim, conseguiu alguns resultados surpreendentes, como bater Cruzeiro e Botafogo.

Tencati está no comando do Criciúma desde outubro de 2021, quando o time estava na Série C. No empate por 1 a 1 com o Fluminense, na rodada passada, completou 150 jogos no comando. “Nos moldamos e ao mesmo tempo evoluímos durante esse período, a nível de entendimento, de estrutura tática, mas também como profissionais. A gente já tinha essa ideia de que a Série A seria um desafio.”

