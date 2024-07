Corinthians e Calafate fazem duelo isolado pelo Estadual

Corinthians e Calafate fazem nesta sexta, 19, a partir das 20 horas, no ginásio Álvaro Dantas, um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino de Futsal. O Corinthians venceu na estreia e o Calafate foi derrotado.

Corinthians favorito

A diretoria do Corinthians formou um elenco com atletas de nível para tentar a conquista do título. A goleira Paula, a fixo Raynara são alguns dos destaques do Timão acreano.

Calafate quer recuperação

A equipe do Calafate entra em quadra em busca da recuperação. Uma nova derrota deixará a equipe distante da classificação para as semifinais.

