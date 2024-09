Conselho Regional de Farmácia participa de sessão em homenagem a farmacêutico e técnicos

Na manhã desta segunda-feira, 23, o Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF/AC) esteve presente em uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Acre, em Rio Branco, em homenagem ao Dia do Farmacêutico comemorado no próximo dia 25 de setembro, a data é celebrada anualmente em reconhecimento ao papel fundamental desses profissionais na promoção da saúde e bem-estar da população.

A sessão contou com a participação de autoridades, representantes do CR/AC e profissionais da área, que se reuniram para celebrar as conquistas da profissão e discutir os desafios enfrentados no campo farmacêutico. Durante o evento, foram destacadas as contribuições dos farmacêuticos e técnicos de farmácia na assistência à saúde, na orientação ao uso seguro de medicamentos e na atuação em diversas áreas, como a farmácia clínica, industrial e comunitária.

A presidente do CRF/AC, Dra. Marcia Rafaele, ressaltou a importância da valorização da profissão e a necessidade de um trabalho contínuo em prol da formação e capacitação dos profissionais. “Este dia é um reconhecimento do esforço e da dedicação dos farmacêuticos e técnicos de farmácia. Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com a saúde da população e a ética profissional”, afirmou.

A sessão foi proposta pelo deputado estadual, Adailton Cruz (PSB) que destacou que essa também foi uma oportunidade para que os profissionais compartilhassem experiências e discutissem a importância de sua atuação em momentos críticos, quando o papel do farmacêutico se mostrou ainda mais essencial na orientação sobre medicamentos e na vacinação.

A Conselheira Federal do Acre, Dra. Isabela Sobrinho disse que a celebração reforça a relevância desses profissionais na construção de uma sociedade mais saudável e informada. “Nós profissionais farmacêuticos nos dedicamos diariamente a proporcionar um atendimento de qualidade e contribuir para a saúde da comunidade acreana, e momentos como esse fortalecem nossa atuação profissional.

O evento foi encerrado com agradecimentos e entrega de certificados a todos os profissionais da área.

Por Ana Paula Xavier

