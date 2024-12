Conselheiro do CV do Amazonas é preso durante operação contra jogos de azar no Acre

A operação, denominada ‘Hunter Tiger’, realizada na última quarta-feira (11) por agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil, em Rio Branco, prendeu um importante membro do Comando Vermelho, do Amazonas.

Durante a operação, Sérgio Pereira Miranda, conhecido como “Serjão”, um dos foragidos mais procurados pela Justiça do Amazonas, foi preso. Ele é apontado como conselheiro do Comando Vermelho, no Amazonas, e foi localizado em um condomínio de classe média alta, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco, a capital do Acre.

Os agentes da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil (DENARC) prenderam “Serjão” durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, contra uma influenciadora digital, em um apartamento onde ela havia morado e que agora, o acusado estava. Ele não tinha relação com a influenciadora.

A polícia desconfiou do acusado, que se identificou como Antônio José Miranda dos Santos, porém, logo foi desmascarado. “Serjão”, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por integrar organização criminosa. Antes de ser detido, ele teria quebrado dois aparelhos celulares.

Segundo a polícia amazonense, em junho de 2021, Sérgio Miranda e outros dois comparsas, teriam ordenado uma série de ataques no estado do Amazonas, principalmente em Manaus.

Durante a ação criminosa, ônibus e viaturas policiais foram incendiados na cidade. Os bandidos ainda fizeram ataques a prédios públicos e até em delegacias de polícia.

Dias depois, Sérgio Miranda foi preso no Complexo da Penha, no Rio Janeiro e depois, ele, o e os outros dois comparsas foram transferidos para Manaus.

“Serjão” ganhou a liberdade provisória pouco tempo depois e fugiu do estado. O preso estava há cerca de um ano em Rio Branco.

Na tarde desta quinta-feira, 12, durante a audiência de custódia, na Vara das Garantias, a Justiça do Acre manteve a prisão do foragido. Ainda na decisão o juiz determinou a transferência do foragido para o estado do Amazonas, mas até que isto seja feito, deverá ficar no Presídio.

Rose Lima, ContilNet

