Conmebol reconhece erro em pênalti não marcado em Vinicius Jr em Brasil x Colômbia

A Conmebol reconheceu, nesta quarta-feira, o erro da arbitragem em uma jogada que poderia ter sido decisiva para o Brasil na partida desta terça contra a Colômbia, que terminou em 1 a 1, válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América. O lance em questão foi uma penalidade cometida pelo lateral colombiano Muñoz em cima de Vinicius Júnior, aos 42 minutos do primeiro tempo.

“No minuto 42, em disputa de bola dentro da área da Colômbia, um defensor não toca a bola, e, como resultado da disputa, é produzido um contato imprudente. O árbitro (Jesús Valenzuela-VEN) não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR (liderado por Mauro Vigliano-ARG), em sua checagem protocolar, analisa por diversos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato de forma imprudente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo”, explicou a entidade através de um vídeo oficial.

A Seleção Brasileira falhou em superar a Colômbia na partida, mas o polêmico erro aconteceu quando ainda havia uma vantagem brasileira de 1 a 0 no placar, e poderia ter trazido uma ótima oportunidade de gol para equipe. O próprio Muñoz viria a empatar o jogo cinco minutos após o ocorrido, o que torna o equívoco ainda mais grave.

Com o empate, o Brasil terminou a fase de grupos na segunda colocação com cinco pontos e agora encarará o Uruguai pelas quartas de final no próximo sábado, às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A Colômbia, por sua vez, ficou na primeira posição com sete pontos e enfrenta o Panamá, também no sábado, às 19h, no State Farm Stadium, em Glendale.

Gazeta Esportiva

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram