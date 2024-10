Conheça os 13 vereadores eleitos em Sena Madureira para 2025

Nas eleições municipais de 2024, o município de Sena Madureira, elegeu 13 vereadores que irão atuar no Legislativo a partir de 2025. O resultado das urnas trouxe uma renovação significativa na Câmara Municipal, já que, dos atuais 13 vereadores com mandato, apenas seis sim se reelegeram.

Os novos representantes eleitos têm a responsabilidade de legislar e fiscalizar as ações do Executivo, garantindo que os interesses da população sejam defendidos e promovendo melhorias para a cidade. A renovação na câmara indica uma vontade de mudança por parte dos moradores, que apostaram em novos nomes para trazer novos Benefícios.

A Câmara de Sena Madureira desempenha um papel fundamental na aprovação de leis municipais, no controle das contas públicas e na definição de projetos que impactam diretamente o cotidiano dos cidadãos. Com uma combinação de vereadores reeleitos e novos representantes, o Legislativo terá o desafio de trabalhar em conjunto com o novo prefeito eleito, Gerlen Diniz, para promover avanços nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança.

Por Ronaldo Duarte

Jornalista sob o registro profissional- 0000620/AC

