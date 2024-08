Conheça as Candidatas a Garota Verão 2024 no Festival de Praia de Manoel Urbano

O sol brilha intensamente sobre as águas cristalinas do Rio Purus, e a cidade de Manoel Urbano, Acre, está em clima de festa. O aguardado Festival de Praia de Manoel Urbano 2024 se aproxima, trazendo consigo o emocionante concurso Garota Verão, que anualmente destaca a beleza, simpatia e carisma das jovens locais. Este ano, seis encantadoras candidatas competem pelo cobiçado título de Garota Verão 2024. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas maravilhosas participantes:

1. Analice Souza

Idade: 15 anos

A mais jovem das concorrentes, Analice Souza, promete surpreender com sua energia e espontaneidade. Apesar da pouca idade, ela já demonstra uma presença marcante e grande potencial.

2. Yara Evelyn

Idade: 17 anos

Yara Evelyn, com 17 anos, é conhecida por sua elegância e simpatia. Ela está determinada a deixar sua marca no concurso e encantar a todos com seu sorriso cativante.

3. Joice Oliveira

Idade: 20 anos

Aos 20 anos, Joice Oliveira traz uma combinação de maturidade e beleza. Com sua experiência e confiança, ela espera se destacar e levar o título para casa.

4. Naele Ferreira

Idade: 18 anos

Naele Ferreira, de 18 anos, é uma forte concorrente com seu carisma e talento. Ela está pronta para mostrar todo seu potencial e conquistar o público com seu desempenho.

5. Eduarda Silva

Idade: 18 anos

Também com 18 anos, Eduarda Silva é conhecida por sua simpatia e determinação. Ela está focada em dar o melhor de si e surpreender os jurados com sua presença marcante.

6. Angélica Vasques

Idade: 19 anos

Aos 19 anos, Angélica Vasques traz uma combinação de beleza e confiança. Com sua postura e elegância, ela pretende conquistar o título e representar Manoel Urbano com orgulho.

No ano passado, o título de Garota Verão foi conquistado por Jaisla Moura, então com 18 anos. Jaisla encantou os jurados e o público com sua graciosidade e presença de palco. Sua vitória foi uma inspiração para todas as candidatas deste ano. Jaisla continua a ser um exemplo de como a beleza pode estar aliada à inteligência e ao talento.

O Festival de Praia de Manoel Urbano é um evento anual que atrai visitantes de todo o Acre e de estados vizinhos. Além do concurso Garota Verão, o festival oferece uma série de atividades recreativas, shows musicais e competições esportivas, celebrando a cultura e a beleza da região.

Por Alexandre Santos AcreOnline.net

