Conheça as 12 candidatas que disputam o título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024

Alô, galera de cowboy! Neste sábado (24), acontece a etapa final da escolha da Rainha do Rodeio em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana, a partir das 19h. As 12 candidatas que disputam a faixa esse ano têm entre 19 a 30 anos e são moradoras de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e Senador Guiomard.(Confira abaixo as candidatas)

Neste ano, além do título de Princesa do Laço para o segundo lugar, a novidade é o título de Madrinha dos Peões para a terceira colocada do concurso.

Para eleger a rainha do rodeio, quatro características foram consideradas e avaliadas pelo corpo de jurados, sendo estes: beleza, simpatia, oratória e performance country, que envolve coreografia e tocar berrante.

O Dj Black Junior e Markinhos e Banda serão as atrações musicais do evento e após a escolha da realeza da Expoacre 2024, o evento irá continuar com os shows. A economia solidária também fará parte da seleção final, com comidas típicas e feira.

As finalistas disputaram provas como o toque do berrante e estoura-muxinga, feito com o estalo do chicote. No ano passado, 16 candidatas disputaram a faixa e a vencedora foi a nail designer Lohana Martins.

A cerimônia é realizada pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio de diversos parceiros.

Candidatas 2024

Ana Clara Santos – 21 anos, é balconista de farmácia e estudante de farmácia.

Bianca Oliveira – tem 19 anos e é técnica em edificações.

Eduarda Freitas – tem 25 anos, trabalha como frentista e é de Senador Guiomard.

Gabriella Neri – tem 21 anos e é do município do Bujari.

Gabriely Britto – tem 27 anos e é estudante de enfermagem.

Hilary Katryne – tem 19 anos e é estudante.

Josyanny Lucena – tem 21 anos, é modelo e operadora de caixa.

Klyste Anne Cordeiro – tem 19 anos e é estudante.

Mirlena Gabriely – tem 25 anos, é nail designer, maquiadora e lash designer.

Naiciane Souza – tem 26 anos e é estudante.

Raila Oliveira – tem 30 anos, é arquiteta e trabalha como gestora pública.

Sarah Cristinny – tem 20 anos, é estudante de biomedicina, e é do município de Sena Madureira.

Por Hellen Monteiro, g1 AC

