Congresso aprova salário mínimo para 2025; Saiba o valor!

O Congresso Nacional aprovou recentemente o salário mínimo para 2025, o valor aprovado foi abaixo do esperado, mas deve ser aprovado pelo presidente da República e começar a valer em 2025.

O valor aprovado seguiu para sanção presidencial incluso no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, a votação aconteceu no Congresso na quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024.

O valor aprovado pelos parlamentares decepcionou trabalhadores e veio abaixo das estimativas feitas por economistas durante o ano de 2024.

Novo valor do salário mínimo de 2025

O salário para 2025 aprovado no Congresso Nacional foi de R$ 1.502, valor abaixo do esperado por especialistas e abaixo do previsto pelo Governo Federal em agosto, que era de R$ 1.509.

O novo valor representa um acréscimo de R$ 90 em relação ao valor em vigor em 2024, sendo de R$ 1.412. Caso a LDO seja sancionada sem novas alterações, o valor do salário mínimo vai seguir o proposto de R$ 1.502.

O aumento do salário mínimo está diretamente ligado a outros benefícios, como o seguro-desemprego, auxílio-doenças e milhões de pensões e aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Valor previsto anteriormente do governo

Além da previsão do governo, diversos economistas analisaram um salário mínimo com valor entre R$ 1.509 e 1.528, entretanto, o valor aprovado foi menor do que o previsto pela maioria.

Em agosto, o governo entregou ao Congresso Nacional uma proposta orçamentária para 2025 (PLN 26/24), prevendo um salário mínimo de R$ 1.509 para 2025, um aumento de 6,87% em relação ao atual, de R$ 1.412.

Para calcular o valor para 2025, foi aplicado sobre o valor atual (R$ 1.412) a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC – 3,35%), mais um crescimento real de 2,9%, referente à variação do PIB de 2023.

