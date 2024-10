Confusões na Copa do Brasil: Suspensões e Multas Aplicadas a São Paulo e Goiás

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, e o zagueiro Alan Franco foram suspensos por um jogo pelo STJD devido a incidentes no jogo contra o Goiás pela Copa do Brasil. O São Paulo foi multado em R$ 7 mil e pode recorrer para tentar converter a suspensão em multa. O Goiás foi multado em R$ 75 mil e perdeu um mando de campo. Thiago Galhardo, do Goiás, recebeu dois jogos de suspensão. Os incidentes envolvidos, expulsões e confusões relatadas pelos julgados, e ambos os clubes prometem recorrer da decisão.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram