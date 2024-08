( VÍDEO) Confusão e tapas em Ônibus por Poltrona Duplicada

Na manhã desta terça-feira, 6 de agosto, duas mulheres protagonizaram uma briga dentro de um ônibus da linha Abaetetuba-Belém (PA) por causa de uma poltrona. O conflito, causado pela venda duplicada de passagens para o mesmo assento, foi registrado em vídeo por outros passageiros.

Testemunhas relataram que a discussão começou de forma verbal e rapidamente evoluiu para agressões físicas. As imagens mostram as duas mulheres envolvidas em uma acalorada disputa antes de partirem para o confronto físico.

A Polícia Militar foi acionada e, após o incidente, ambas as envolvidas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimentos. As autoridades agora investigam o caso para entender melhor o que aconteceu e tomar as medidas necessárias.

Por Acreonline.net

