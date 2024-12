Confirmado: Gestor Carlos Vale será o novo secretário de Produção de Sena Madureira

Em reunião ocorrida na tarde desta sexta-feira (27), o prefeito eleito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), confirmou o nome do gestor Carlos Vale como o novo secretário de Produção de Sena Madureira. Ele faz parte do grupo do senador Alan Rick (UB) e do ex-prefeito Jairo Cassiano.

Atualmente, Carlos Vale exerce a função de vereador e tem tido uma atuação no fortalecimento do agronegócio do município, sobretudo na agricultura familiar e na economia solidária. “Inicialmente, agradecer o senador Alan Rick, o deputado federal Roberto Duarte e o ex-prefeito Jairo Cassiano pela indicação para integrar a gestão do prefeito Gerlen Diniz. Também agradeço ao Prefeito Gerlen por ter aceitado o meu nome no rol de seus secretários. Reconheço que será mais um grande desafio na minha vida profissional e sei da grande expectativa do setor produtivo do município com o anúncio da indicação do meu nome. Pretendemos fortalecer o nosso setor produtivo com novos programas de trabalho, assistência técnica e parcerias com os demais setores”, frisou Carlos Vale.

Jairo Cassiano, ex-prefeito de Sena Madureira, e assessor do senador Alan Rick, agradeceu a confiança depositada no grupo político de Alan Rick pelo prefeito eleito Gerlen Diniz. “A partir de 2025, estamos começando um novo desafio. Muito grato ao prefeito Gerlen Diniz por ter convidado o gestor Carlos Vale que é um filho de Sena Madureira e fez um grande trabalho no período em que esteve como vereador. Com certeza, representará bem o setor produtivo. O Carlos Vale faz parte do nosso grupo político que é liderado pelo senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte e aceitou o nosso convite para esse desafio. Temos compromisso com os 22 municípios, porém, Sena Madureira é o município que eu moro, onde o senador Alan Rick teve o maior número de votos na última. Com isso, a nossa responsabilidade aumenta. Vamos criar todos os mecanismos para ajudar Sena Madureira e o nosso futuro secretário Carlos Vale”, enfatizou.

Gerlen Diniz, prefeito eleito de Sena Madureira, considerou que a secretaria de Produção tem papel importante e nessa construção tem a meta de fortalecer o setor para chegar com as políticas públicas aos que mais precisam. “Estou passando aqui, juntamente com o Jairo Cassiano e com o Carlos Vale para anunciar o Carlos Vale como o novo secretário de Produção de Sena Madureira. Carlos é gestor, concursado e vai largar a função dele lá para vir nos ajudar. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado ao Jairo e ao senador Alan Rick pela parceria. Vamos fazer um trabalho voltado para a nossa população”, destacou o prefeito eleito Gerlen Diniz.

