Conectividade – Senador Alan Rick celebra início da implantação da Infovia no Acre

Em um marco significativo para o avanço da conectividade no Acre, foi anunciado nesta quinta-feira, 05, o início da implantação da Infovia Estadual Acre (Infovia AC). O evento, realizado no Auditório da Indústria, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre 2024, contou com a presença do senador Alan Rick (União Brasil), que articulou junto a bancada do Acre parte dos recursos para iniciar o projeto.

A partir de agora, aproximadamente 960 quilômetros de fibra óptica deverão ser implantados entre Cruzeiro do Sul e Xapuri, através das BRs 364 e 317. O objetivo é que a rede chegue até Assis Brasil. A rede de fibra ótica estará disponível para uso, inclusive da iniciativa privada, permitindo a ampliação de acesso à internet e segurança de dados a todas as camadas sociais.



“Tenho dito que melhorarmos a qualidade da nossa internet é um dos pilares para criarmos um ambiente favorável aos negócios no nosso estado. Claro, ainda temos desafios na segurança energética, nas nossas estradas, na malha aérea… estamos trabalhando para vencê-los também. O importante é que hoje estamos dando um passo gigante neste sentido e, justamente, durante uma feira de negócios. Isso é fruto de um esforço conjunto, meu, da bancada federal, do governo do estado, tendo a parceria do Ministério das Comunicações. Parabenizo aqui o amigo secretário Assurbanipal e sua equipe que estão dando andamento ao projeto.” – pontuou o senador.

Além da emenda articulada por Alan Rick junto a Bancada Federal, o projeto recebeu recursos adicionais de R$ 820.000,00 do Ministério das Comunicações e R$ 11.782.000,00 do Programa Conecta, totalizando R$ 18.000.681,00. Esses investimentos abrangem a primeira, segunda, terceira e quarta fases da implantação, que incluem a expansão da capacidade do Ponto de Presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no Acre e a construção de redes metropolitanas em diversas cidades.

“O projeto Infovia AC é uma conquista importante para o Acre, refletindo o compromisso do senador Alan Rick, do governo do estado e todos os envolvidos com o desenvolvimento tecnológico e social do estado. Com a implantação da Infovia, o Acre dá um passo crucial para a modernização de sua infraestrutura de telecomunicações, promovendo a inclusão digital e o crescimento socioeconômico.” – colocou a presidente da Fundação de Tecnologia do Acre, Iuçara Souza.



O diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Nelson Simões, ressaltou que “o moderno sistema beneficiará, especialmente, a educação e pesquisa, olhando as cidades do interior”.

“Isso é muito importante, porque isso alavanca todo o resto, você forma melhores pessoas, você antecipa uma infraestrutura que vai servir aos cidadãos, aos provedores que estão lá, então tem um impacto muito grande uma infraestrutura como essa. O projeto já está bem avançado, como é que está o andamento? O projeto já tem os recursos para o seu desenvolvimento, já iniciou inclusive, então estamos numa etapa de identificação dos parceiros privados e nós vamos ter um prazo aí até o final do próximo ano, 2025, para concluir.“ – finalizou.

O evento contou ainda com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governador Mailza Assis, que também alocou recursos para a Infovia quando senadora, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, o presidente da Federação da Indústria, José Adriano, a secretária adjunta de Gestão Administrativa, Keuly Tavares; representando a Universidade Federal do Acre, Edvandro Carlos e, em participação remota, o secretário de Ciência e Tecnologia para Transformação Digital, Henrique de oliveira.

