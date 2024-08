Concurso que revelou Gisele Bündchen está com inscrições abertas

A partir do propósito de encontrar novos talentos para passarelas e campanhas de moda, a edição de 2024 do The Look of The Year inova ao anunciar que não terá mais limite de idade entre os participantes. O concurso ficou mundialmente conhecido por revelar modelos como Gisele Bündchen e Isabeli Fontana.

Ser jovem, altura mínima de 1,75 m, e limite de peso sempre foram requisitos comuns em concursos de modelos. Contudo, consciente das transformações sociais, a iniciativa The Look of The Year pretende apoiar uma moda mais inclusiva.

De acordo com a organização, para a edição deste ano, a única exigência é de que os modelos tenham a partir de 16 anos, idade mínima estipulada pela legislação do mercado. As inscrições estão abertas para mulheres e homens, até 30 de outubro, de forma gratuita.

Liliana Gomes, empresária de top models e diretora do concurso no Brasil, celebrou a evolução adotada como uma forma de abrir mais possibilidades para todos. “Desde os anos 1990, trabalho como agente de modelos e me recordo que as mulheres naquela época tinham prazo de validade. Perto dos 30 anos, a carreira na moda acabava”, afirmou, em comunicado à imprensa.

