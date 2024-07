Concurso Público Edital N°01/2023/ para o IFAC

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Comissão de Acompanhamento de Concurso Público e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), informa que as provas de desempenho didático, do Concurso Público – Edital N°01/2023/IFAC para preenchimento das vagas de Docente EBTT, ocorrerão nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2024.

A nova relação de convocados e demais informações sobre o sorteio de temas para realização das provas de desempenho didático serão divulgadas em breve, em novo cronograma a ser publicado no Diário Oficial da União e site do Idecan (https://www.idecan.org.br/).

15 de julho de 2024

Instituto Federal do Acre

