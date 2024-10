Comitiva do governo do Acre participa de reunião nos Emirados Árabes para atrair investimentos em projetos de sustentabilidade ambiental e econômica

O governo do Acre busca estreitar relações com o Oriente Médio para fortalecer a promoção de negócios sustentáveis no estado e atrair investimentos. Por isso, uma comitiva acreana, liderada pelo governador Gladson Cameli, desembarcou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira, 1º, para uma reunião, com a presença de autoridades locais, que visa criar parcerias estratégicas. A reunião acontecerá nesta quarta-feira, 2.



A reunião faz parte do projeto “Acre in the UAE” (Acre nos Emirados Árabes Unidos, em português), coordenado pela Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA), sob supervisão da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O presidente da CDSA, José Luiz Gondim, explica que o principal objetivo do projeto é apresentar os ativos ambientais e planos de investimento verde disponíveis no Acre.

“Esse evento, em formato de reunião de alto nível, visa a criação de parcerias estratégicas que podem acelerar investimentos em projetos de sustentabilidade ambiental e econômica, com foco em ativos como REDD+ [Redução do Desmatamento e Degradação], créditos de carbono, manejo sustentável de florestas e iniciativas de bioeconomia”, afirma.

Para o governador Gladson Cameli, essa agenda internacional fortalece a cooperação entre os países e representa a criação de novas oportunidades.

“Atrair capital estrangeiro para os projetos desenvolvidos pelo governo do Acre é fundamental para fortalecermos nossa economia, criar emprego e renda para a nossa gente, sempre alinhando o desenvolvimento social e econômico às diretrizes globais de combate às mudanças climáticas”, ressalta.

Além do governador Gladson Cameli, membros da Sefaz, da CDSA e de outras áreas estratégicas da atual gestão participarão da reunião.

Por Hadassa Menezes- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram