Com transmissão ao vivo, governo sorteia moradores para 15 unidades habitacionais em Rio Branco

Para selecionar os moradores que vão ocupar as 15 unidades habitacionais no loteamento Santa Cruz, em Rio Branco, o governo do Acre por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), realizou nesta quinta-feira, 26, um sorteio transmitido ao vivo, pelo canal no Youtube e pelas redes sociais do governo do Acre.

Durante a transmissão, o primeiro sorteio foi dos grupos prioritários, sendo para pessoas com deficiência (PCD), e idosos. Na sequência foram sorteados famílias do conjunto Andirá que tiveram suas casas comprometidas pelo desmoronamento e pessoas inscritas no aluguel social. Cerca de 1.400 seguidores do Instagram e Youtube acompanharam em tempo real.

“Isso é um avanço do governo de Gladson Cameli, é uma promessa de campanha dele que está saindo do papel. Já entregamos 19 casas no Jequitibá, agora mais 15, no Santa Cruz e tão logo faremos a entrega de mil unidades na Cidade do Povo, além das 383 já sorteadas. Então, um balanço de 2024 é que, de fato, estamos tirando os projetos do papel, colocando em prática bastantes investimentos, que vêm gerando emprego e renda para a população acreana”, frisou o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago.



Sobre o investimento para a aquisição e construção das moradias, o titular da Sehurb destacou: “Foi investido mais de R$ 1 milhão de reais. Cada casa custou mais de 70 mil reais, além do terreno, no valor de R$ 30 mil reais”.

Na transmissão, foram sorteados os titulares e suplentes, pois cria-se um cadastro de reserva, caso os primeiros sorteados não comprovem os requisitos e precisem ser substituídos. As casas são destinadas a famílias que cumpram os requisitos necessários para a inclusão nos programas sociais de habitação. Após o sorteio, há ainda uma segunda fase, que é a investigação social, onde a equipe da Sehurb vai confirmar todos os dados e informações contidos no ato da inscrição. Os sorteados devem procurar a Sehurb, na Rua das Acácias, no Distrito Industrial, para procedimentos protocolares, no prazo de 72 horas. A lista completa com todos os nomes vai constar no Diário Oficial do Estado e no portal da Sehurb.

Fhaidy Acosta Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

